У червоному жакеті та чорних штанях: стильна королева Летиція з'явилася на церемонії

Сьогодні королева Летиція була присутня на церемонії вручення допомоги у сфері соціальних дій від Фонду Мутуа Мадріленья в Мадриді.

З цієї нагоди королева одягла червоний короткий твідовий жакет із золотими ґудзиками, створеним жінками асоціації APRAMP, яка "захищає та просуває права людей, які постраждали від торгівлі людьми та сексуальної експлуатації". Жакет Летиція поєднувала із чорними штанами зі стрілками та шкіряними слінгбеками на невисоких підборах від Magrit.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева не вперше носить одяг, створений жінками цієї асоціації, що є чудовим жестом солідарності, яким Її Величність продемонструвала свою беззаперечну підтримку. Раніше у схожому жакеті, але тільки іншого кольору та у штанах-кюлотах зі стрілками Летиція відвідувала штабквартиру організації.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Образ свій королева доповнила сережками у формі краплі від бренду P de Paola та своєю улюбленою каблучкою Coreterno. У неї було розпущене волосся та лаконічний макіяж на обличчі.

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