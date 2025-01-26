У червоному жакеті та чорній сукні: стильний вихід принцеси Діани перед заручинами з Чарльзом

Це фото було зроблено 30 листопада 1980 року, за кілька місяців до новин про те, що спадкоємець британського престолу – принц Чарльз - одружується.
Леді Діана Спенсер виходить зі своєї квартири в Ерлс-Корті, де вона жила з двома подругами до своїх заручин зі старшим сином королеви Єлизавети II та переїзду до Букінгемського палацу.
Того дня Діана була одягнена у чорну сукню з поясом на талії та насичено-червоний жакет. У неї була її фірмова зачіска, легкий макіяж, у вухах золоті сережки-кільця, а в руках Діана несла сумку та ключі від автомобіля. Майбутня на той момент принцеса любила сама бути за кермом і часто нехтувала правилами дорожнього руху, втікаючи від папараці.
Нагадаємо, Чарльз освідчився Діані 6 лютого 1981 року, а публічно про це палац оголосив 24 лютого того ж року.
Читайте також:
- Принцеси теж мерзнуть: стильні зимові образи леді Діани
- Найзнаковіші образи принцеси Діани: від светра з овцями до "сукні помсти"
- Вона їй не подобалася: який вигляд мала найнелюбніша зачіска принцеси Діани