У червоному жакеті та чорній сукні: стильний вихід принцеси Діани перед заручинами з Чарльзом

Це фото було зроблено 30 листопада 1980 року, за кілька місяців до новин про те, що спадкоємець британського престолу – принц Чарльз - одружується.

Леді Діана Спенсер виходить зі своєї квартири в Ерлс-Корті, де вона жила з двома подругами до своїх заручин зі старшим сином королеви Єлизавети II та переїзду до Букінгемського палацу.

Того дня Діана була одягнена у чорну сукню з поясом на талії та насичено-червоний жакет. У неї була її фірмова зачіска, легкий макіяж, у вухах золоті сережки-кільця, а в руках Діана несла сумку та ключі від автомобіля. Майбутня на той момент принцеса любила сама бути за кермом і часто нехтувала правилами дорожнього руху, втікаючи від папараці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Чарльз освідчився Діані 6 лютого 1981 року, а публічно про це палац оголосив 24 лютого того ж року.

Принцеса Діана за кермом / Фото: Getty Images

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