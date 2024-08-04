У червоному жакеті та капелюсі: королева Мері знову сходила на Олімпіаду

Королева Данії відвідала восьмий день Олімпійських ігор у Парижі.

Королева Мері спостерігала за спеціальним командним Гран-прі з виїздки у Версальському замку восьмого дня Паризьких Олімпійських ігор у Франції. І одна з перших привітала данських вершників по виїздці Даніеля Бахмана Андерсена, Нанну Скодборг Мерральд та Катрін Лаудруп-Дюфур із срібною медаллю у командному фіналі.

Мері була в лляній сукні, червоному жакеті та капелюсі Canopy Bay, одягла окуляри Gucci, золоті сережки-кільця Dulong Fine Jewelry. Образ Її Величність доповнювало намисто Halberstadtdk з 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F", намисто з літерою "М" Dulong Fine Jewelry та тенісний браслет Dulong Fine Jewelry, а також браслет Esme Dulong Fine Jewelry. Королева мала, як завжди, чудовий вигляд.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого разу королева Мері відвідала Олімпіаду в білій сорочці та шовковій спідниці. Тоді Її Величність відвідала змагання з плавання.

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