У червоному жакеті та капелюсі: яскрава королева Маргрете II відвідала службу

Служба відбулася на честь золотого ювілею правління королеви Маргрете II після сходження на престол 14 січня 1972 року. На захід Її Величність приїхала в яскраво-червоному жакеті, під який вдягла темно-бордову сукню прямого силуету, двоколірний капелюх у тон і взула туфлі із замші на танкетці.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В руках королева несла букет подарованих їй квітів і шкіряні рукавички, а на плечі в неї висіла сумка, яка теж ідеально підібрана під тон вбрання. На грудях у монархині була пришпилена брошка, у вухах виблискували сережки з темним бордовим камінням, королева була в окулярах і нанесла на губи яскраву помаду. Маргрете II вітала публіку і махала людям рукою.

Зазначимо, ім'я королеви Данії зараз на слуху через те, що вона вирішила від 1 січня 2023 року позбавити титулів своїх онуків, щоправда, не всіх. Її старший син кронпринц Фредерік нещодавно вперше прокоментував рішення матері – королеви Маргрете II.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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