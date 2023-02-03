У червоному жакеті та класичній спідниці: 85-річна королева Соня приїхала на виставку

Нещодавно 85-річна норвезька королева зустрічалася з українцями, які тимчасово живуть в Осло, оскільки були змушені тікати з рідної країни від війни, розв'язаної Росією.

Королева Соня / Фото: Getty Images

А вчора Її Величність побувала на відкритті виставки Керролла Данема "Де я? Гравюри 1985-2022 років" у Національному музеї в Осло.

Королева Соня мала чарівний та елегантний вигляд. Вона одягла короткий червоний жакет у поєднанні з чорною спідницею довжини трохи нижче колін, була в чорних колготах та балетках. На плечі королеви висіла маленька чорна сумка на тонкому ремінці, на шиї було масивне намисто і такий самий браслет на зап'ясті. Також лук свій Соня доповнила ще кількома браслетами, годинником, макіяжем з акцентом на губах і навіть зробила манікюр.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днями ми розповідали вам про манікюр короля Чарльза III, який не дуже стежить за тим, який вигляд мають його нігті, а британці при цьому ним захоплюються.

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