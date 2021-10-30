У червоному жакеті та квітковій сукні з розрізом: вагітна дружина Бориса Джонсона сходила до Колізею

У червоному жакеті та квітковій сукні з розрізом: вагітна дружина Бориса Джонсона сходила до Колізею

33-річна Керрі Джонсон любить носити демократичні бренди.

В Італії відбувається саміт G20 – це перша особиста зустріч лідерів найбільших економічних держав з початку пандемії COVID-19.

Дружини світових лідерів у межах зустрічі "великої двадцятки" відвідали древній Римський Колізей в Італії. Серед них була вагітна дружина прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона – Керрі Джонсон.

Жінка мала дуже стильний вигляд. На ній був червоний жакет від Zara та чорна сукня довжини міді з квітковим червоним принтом та високим розрізом. Цю сукню Джонсон взяла в оренду в De La Vali. До речі, Керрі - заощадлива дружина. Вона часто не купує речі, а бере їх в оренду. Аутфіт Джонсон доповнила слінгбеками Zara із плетінням.

Керрі Джонсон / Associated Press

Волосся вона уклала в гарні локони і надягла на обличчя чорну маску.

Керрі Джонсон / Associated Press

До речі, пані Джонсон любить червоний колір. Її часто можна побачити у вбраннях цього кольору. Наприклад, вона виходила у світ у схожому червоному жакеті, а також у червоній вільній сукні.

Керрі та Борис Джонсони / Associated Press

Керрі та Борис Джонсони / Associated Press

Разом із чоловіками на саміт G20 приїхали також перша леді США Джилл Байден та перша леді Франції Бріжит Макрон.

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