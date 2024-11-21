У червоному жакеті та спідниці у складку: принцеса Анна відвідала урочистий захід

Вона прибула на відкриття мосту Gull Wing Bridge у Лоустофті, графство Саффолк, найбільшого у світі розвідного мосту, піднятого за допомогою гідравлічних циліндрів.

74-річна принцеса обрала для появи на публіці яскравий аутфіт, що складається з червоного жакета, картатої спідниці у складку та бежевого пальта з коричневим коміром. Взута Анна була в чорні високі чоботи із замші на невисоких підборах. У руках вона тримала шкіряну сумку і була у шкіряних рукавичках.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса доповнила свій образ золотою брошкою у вигляді коня, у вухах її сяяли перлинні сережки-цвяшки, вона зробила свою фірмову зачіску і трохи підкреслила губи яскравою помадою.

Нагадаємо, раніше ми згадували, як принцеса Анна стала першою королівською особою, яка зважилася на розлучення.

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