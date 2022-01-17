У червоному жакеті та з мідними тінями: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

У червоному жакеті та з мідними тінями: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Джен Псакі поєднала у своєму діловому аутфіті червоний верх та чорний низ.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні, з'явилася у новому діловому аутфіті.

На ній був червоний жакет цікавого крою з одним ґудзиком, білий топ та чорні прямі штани.

Джен Псакі / Associated Press

Джен зробила акуратне укладання з боковим проділом та макіяж з мідними тінями на повіках. На обличчі у неї була темно-синя маска.

Джен Псакі / Associated Press

Джен Псакі / Associated Press

Раніше Псакі вийшла до журналістів в елегантному образі: у чорній сукні з мереживними рукавами.

Джен Псакі / Associated Press

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