У червоному жакеті та з мідними тінями: прессекретарка Байдена виступила на брифінгу

Джен Псакі поєднала у своєму діловому аутфіті червоний верх та чорний низ.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі на черговому пресбрифінгу у Білому домі, у Вашингтоні, з'явилася у новому діловому аутфіті.
На ній був червоний жакет цікавого крою з одним ґудзиком, білий топ та чорні прямі штани.
Джен зробила акуратне укладання з боковим проділом та макіяж з мідними тінями на повіках. На обличчі у неї була темно-синя маска.
Раніше Псакі вийшла до журналістів в елегантному образі: у чорній сукні з мереживними рукавами.
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