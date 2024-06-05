У червоному жилеті та бежевих штанях: королева Летиція в аеропорту Гватемали

Королева Іспанії прибула до міжнародного аеропорту Ла Аврора у Гватемалі і пробуде в країні три дні.

Королева Летиція здійснює триденну поїздку до Гватемали, щоб дізнатися про різні проєкти іспанської співпраці в країні. Це дев'ята поїздка Її Величності, щоб продемонструвати програми іспанського співробітництва в галузях, які вважаються пріоритетними.

Королева була зазнімкована в аеропорту в білій сорочці та бежевих прямих штанях, взута в білі кеди Vivobarefoot, зробила легкий макіяж і розпустила волосся, а з прикрас одягла сережки-пусети та свою улюблену каблучку Coreterno.

У Гватемалі Летиція зверне увагу на три основні напрямки в роботі – освіту, розширення прав та можливостей жінок та недоїдання. Сьогодні на королеву чекає офіційне привітання у Національному палаці культури першої леді Гватемали Лукресією Пейнадо. Після цього планується нарада з проблем психічного здоров'я та зустріч із членами Іспанського офісу співробітництва в Іспанському культурному центрі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Пізніше Летиція відвідає школу Escuela Taller del Norte, що будується. Словом, виходів буде багато і королівських образів також. Чекаємо з нетерпінням.

Нагадаємо, раніше ми показували образи королеви Летиції в кедах, які вона носить практично не знімаючи.

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