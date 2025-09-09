У червоних футболках-поло і з рюкзаками за спинами: діти княгині Шарлін повернулися до школи

Князь Альбер і княгиня Шарлін з дітьми / © Instagram княжої родини Монако

Реклама

В Instagram князівське подружжя поділилося фотографіями першого шкільного дня принца Жака та прицнеси Габріелли, навчання яких розпочалося 8 вересня.

«Цього понеділка вранці спадковий принц Жак і принцеса Габріелла повернулися до школи. На них чекає новий навчальний рік, повний відкриттів, дружби та пригод.

Князь Альбер та Княгиня Шарлін з дітьми Жаком і Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако

Княжа родина бажає всім учням князівства прекрасного початку навчального року!» — написано під знімками авторства Мікаеля Алезі, якими поділився палац.

Реклама

Діти були одягнені в червоні футболки-поло (елемент їхньої шкільної форми), Жак був у синіх джинсах і білих кросівках, а його сестра Габріелла — в синій спідниці у складку та чорних шкіряних балетках. За спинами у дітей були великі рюкзаки, наповнені шкільним приладдям.

Принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Їхня мама княгиня Шарлін одягла цього дня білу сорочку і темно-сині штани, а взута була в коричневі босоніжки на платформі від Ralph Lauren. Вона зібрала волосся в зачіску і зробила легкий макіяж.

Князь Альбер II був у темно-синьому піджаку, світло-блакитній сорочці та світлих штанах у поєднанні зі шкіряними туфлями.

Принцеса Габріелла та принц Жак / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, раніше ми писали, що діти Кейт і Вільяма Уельських цього тижня також повернулися за шкільні парти.