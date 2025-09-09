- Дата публікації
У червоних футболках-поло і з рюкзаками за спинами: діти княгині Шарлін повернулися до школи
Княгиня Монако Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвели своїх двох дітей до школи.
В Instagram князівське подружжя поділилося фотографіями першого шкільного дня принца Жака та прицнеси Габріелли, навчання яких розпочалося 8 вересня.
«Цього понеділка вранці спадковий принц Жак і принцеса Габріелла повернулися до школи. На них чекає новий навчальний рік, повний відкриттів, дружби та пригод.
Княжа родина бажає всім учням князівства прекрасного початку навчального року!» — написано під знімками авторства Мікаеля Алезі, якими поділився палац.
Діти були одягнені в червоні футболки-поло (елемент їхньої шкільної форми), Жак був у синіх джинсах і білих кросівках, а його сестра Габріелла — в синій спідниці у складку та чорних шкіряних балетках. За спинами у дітей були великі рюкзаки, наповнені шкільним приладдям.
Їхня мама княгиня Шарлін одягла цього дня білу сорочку і темно-сині штани, а взута була в коричневі босоніжки на платформі від Ralph Lauren. Вона зібрала волосся в зачіску і зробила легкий макіяж.
Князь Альбер II був у темно-синьому піджаку, світло-блакитній сорочці та світлих штанах у поєднанні зі шкіряними туфлями.
