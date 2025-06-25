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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
1 хв

У червоних сукнях і красивих прикрасах: сестри Спенсер на вечірці в Кенсінгтонських садах

Племінниці принцеси Діани знову з’явилися у світському суспільстві і вдяглися у схожі вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія та Еліза Спенсер

Амелія та Еліза Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер відвідали літню вечірку Serpentine 2025 у галереї Serpentine South у Лондоні, розташованій на території Кенсінгтонських садів.

Обидві сестри постали перед камерами у червоних максісукнях без бретельок. На Амелії була сукня з рукавом-накидкою на одній руці, вона доповнила лук золотим круглим клатчем, прикрашеним квітами, прикрасою у вигляді змії на руці, кольє на шиї та сережками-люстрами. Волосся дівчина зібрала у високу зачіску та зробила макіяж. Її сестра Еліза сукню без бретельок доповнила маленькою білою сумкою з перлинною ручкою, сережками-люстрами з рубінами та кольє на шиї з перлиною посередині. Її волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж.

Сестри Спенсер / © Getty Images

Сестри Спенсер / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня ми бачили сестер Спенсер в однакових білих вбраннях на кінних перегонах в Аскоті.

Сестри Спенсер / © Getty Images

Сестри Спенсер / © Getty Images

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