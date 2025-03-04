У чоловічому костюмі та з хусткою-краваткою: стильна королева Летиція на робочій зустрічі

Королева Летиція взяла участь у заході, присвяченому Всесвітньому дню рідкісних захворювань у Палаці Конгресу у Мадриді.
Сьогодні Її Величність постала на публіці у стильному чоловічому смугастому костюмі чорного кольору, який доповнила білою сорочкою, чорною зав'язаною хусткою у вигляді краватки та туфлями на стійких підборах.
У королеви був насичений макіяж очей та об'ємне укладання, вона одягла улюблені сережки-пусети від Gold & Roses та каблучку Coreterno. Летиція мала цього дня просто приголомшливий вигляд.
Цей вихід королеви Летиції відбувся через кілька днів після того, як королева супроводжувала свого чоловіка короля Філіпа VI до Університету Алькали для посвяти його в звання почесного доктора. Тоді королева Летиція виблискувала в елегантній червоній сукні від The 2ND Skin Co та в пальті Carolina Herrera.
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