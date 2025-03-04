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У чоловічому костюмі та з хусткою-краваткою: стильна королева Летиція на робочій зустрічі

У чоловічому костюмі та з хусткою-краваткою: стильна королева Летиція на робочій зустрічі

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція взяла участь у заході, присвяченому Всесвітньому дню рідкісних захворювань у Палаці Конгресу у Мадриді.

Сьогодні Її Величність постала на публіці у стильному чоловічому смугастому костюмі чорного кольору, який доповнила білою сорочкою, чорною зав'язаною хусткою у вигляді краватки та туфлями на стійких підборах.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

У королеви був насичений макіяж очей та об'ємне укладання, вона одягла улюблені сережки-пусети від Gold & Roses та каблучку Coreterno. Летиція мала цього дня просто приголомшливий вигляд.

Королева Летиція / © Getty Images
Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цей вихід королеви Летиції відбувся через кілька днів після того, як королева супроводжувала свого чоловіка короля Філіпа VI до Університету Алькали для посвяти його в звання почесного доктора. Тоді королева Летиція виблискувала в елегантній червоній сукні від The 2ND Skin Co та в пальті Carolina Herrera.

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images
Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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