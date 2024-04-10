У чоловіка королеви Єлизавети II було прізвисько для Меган Маркл: як воно звучить

Вчора ми згадували життя чоловіка королеви Єлизавети II – принца Філіпа.
Він пішов із життя три роки тому. І ще за життя помітив схожість дружини принца Гаррі — Меган Маркл з іншою британською герцогинею.
Він ніколи не говорив їй це в обличчя, але в сім'ї знали, що Філіп називав Меган "герцогинею Віндзорською". Волліс, герцогиня Віндзорська була дружиною короля Едуарда VIII, який заради одруження з нею зрікся престолу.
"Я думаю, він просто не міг уникнути факту схожості між Меган і Гаррі, Едвардом і місіс Сімпсон", — розповідає біографка Інгрід Сьюард, пише express. "Тут так багато спільного, тому він називав її герцогинею Віндзорською, я маю на увазі не в обличчя".
Волліс Сімпсон, зазначимо, також була американкою та розлученою. Заради неї король Едуард VIII відмовився від трону. Історію їхнього кохання ми розповідали раніше.
Принц Гаррі заради Меган та їхньої родини відмовився від виконання королівських обов'язків у січні 2020 року. Очевидно, тоді принц Філіп побачив ще більше подібності між цими парами.
У своїй книжці "Моя мама і я" пані Сьюард написала: "Одним з небагатьох, хто боявся піддатися чарівності Меган був принц Філіп. Від того моменту, як він помітив її очевидну схожість з Волліс, він став називати її DoW". Також Сьюард додала, що, на відміну від свого чоловіка, покійна королева Єлизавета II покладала на Меган "великі надії " .
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