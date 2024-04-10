У чоловіка королеви Єлизавети II було прізвисько для Меган Маркл: як воно звучить

Він пішов із життя три роки тому. І ще за життя помітив схожість дружини принца Гаррі — Меган Маркл з іншою британською герцогинею.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

Він ніколи не говорив їй це в обличчя, але в сім'ї знали, що Філіп називав Меган "герцогинею Віндзорською". Волліс, герцогиня Віндзорська була дружиною короля Едуарда VIII, який заради одруження з нею зрікся престолу.

"Я думаю, він просто не міг уникнути факту схожості між Меган і Гаррі, Едвардом і місіс Сімпсон", — розповідає біографка Інгрід Сьюард, пише express. "Тут так багато спільного, тому він називав її герцогинею Віндзорською, я маю на увазі не в обличчя".

Волліс Сімпсон, зазначимо, також була американкою та розлученою. Заради неї король Едуард VIII відмовився від трону. Історію їхнього кохання ми розповідали раніше.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

Принц Гаррі заради Меган та їхньої родини відмовився від виконання королівських обов'язків у січні 2020 року. Очевидно, тоді принц Філіп побачив ще більше подібності між цими парами.

У своїй книжці "Моя мама і я" пані Сьюард написала: "Одним з небагатьох, хто боявся піддатися чарівності Меган був принц Філіп. Від того моменту, як він помітив її очевидну схожість з Волліс, він став називати її DoW". Також Сьюард додала, що, на відміну від свого чоловіка, покійна королева Єлизавета II покладала на Меган "великі надії " .

Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Associated Press

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