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У чому секрет королеви Летиції: її фітнес-тренер розповів про режим тренувань дружини короля Іспанії
Хуан Антоніо Мартін поділився секретами фітнес-режиму королеви Летиції та розповів, як їй вдається залишатися у такій чудовій формі.
Персональний тренер королеви Хуан Антоніо Мартін розповів іспанському журналу Lecturas, що її фігура стала результатом завзятих тренувань у спортзалі. Фітнес-гуру також зазначив, що справа не лише у генетиці.
«Це правда, що вона завжди була стрункою, але зараз вона досягла своєї кращої фізичної форми завдяки добре продуманому режиму та здоровим звичкам».
За словами Мартіна, будь-яка людина може отримати підтягнуті руки, обравши правильні вправи, які з часом ставатимуть все кращими, пише elconfidencialdigital.com. Але основна увага приділяється трьом ключовим компонентам: дієті, фізичним вправам і, найголовніше, дисципліні.
І найприємніше, що вам не потрібно витрачатися на дорогий абонемент у спортзал, щоб почати. Прості домашні тренування та регулярний режим можуть дати відмінний результат, як це сталося з королевою Летицією.
«Немає коротких шляхів. Потрібні регулярність, хороша техніка та комплексний підхід до здоров’я». А потім додав, що тренуватися потрібно «двічі на тиждень», даючи організму відновлюватися між тренуваннями.
Нагадаємо, раніше фітнес-експерт захоплювалася підкачаними руками королеви Летиції та розповіла, як тренується дружина короля Іспанії.