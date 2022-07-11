У чорних ділових вбраннях: Олена Зеленська зустрілася з пані послом США в Україні

Олена Зеленська зустрілася з пані послом США в Україні Бріджит Брінк, яка передала їй листа – відповідь від першої леді США Джилл Байден. У травні Олена разом із Джилл відвідали в Ужгороді сім'ї вимушених переселенців.

Фото зустрічі із Брінк Зеленська опублікувала у себе в Instagram.

Бріджит Брінк і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Тоді пані Байден на власні очі побачила, скільки жаху пережили наші мами, рятуючи дітей від війни, з якими психологічними наслідками російської агресії доведеться рости нашим дітям. Тож у листі вона запевняє: Сполучені Штати надаватимуть всебічну підтримку в розробці нашої програми відновлення ментального здоров’я українців – як в Україні, так і турбуючись про біженців, котрі знайшли прихисток у США.

Вдячна Сполученим Штатам за допомогу, яку ми відчуваємо. Постійний діалог, нові спільні проєкти – це свідчення того, що наша співпраця – і дружба – щодень міцніші", - написала Зеленська у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена постала у чорному двобортному жакеті, чорних штанях і білій футболці. Бріджіт була одягнена також у чорний жакет, який одягла поверх чорної сукні. Свій лук пані посол доповнила перлинними прикрасами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій Олена Зеленська розповіла про розлуку з чоловіком під час війни.

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