У чорних костюмах і з красивими локонами: доньки Дональда Трампа підтримали його на заході

Іванка і Тіффані Трамп з'явилися з батьком на фондовій біржі.
Новообраний президент США Дональд Трамп разом зі своєю родиною взяв участь у відкритті торгового залу Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Там він символічно подзвонив у дзвоник під гучні овації.
Стояла родина на тлі обкладинки журналу TIME із зображенням Дональда Трампа, який за версією журналу став "Людиною року".
Серед рідних Дональда Трампа були його дружина Меланія та доньки Іванка і Тіффані.
Іванка, яка показала світлини звідти в Instagram, була одягнена у чорний костюм, який складався з жакета без коміра з круглим вирізом та прямих штанів із розрізами внизу спереду. Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і сумкою молочного відтінку.
Вагітна Тіффані обрала чорний костюм, який складався зі штанів-кльош і двобортного жакета із золотими ґудзиками. Взута вона була у чорні туфлі.
Сестри уклали волосся у гарні локони і зробили макіяж з акцентом на очах.
Нагадаємо, Іванка Трамп разом з чоловіком і сином взяла участь у жеребкуванні фінальної частини клубного чемпіонату світу з футболу.
Читайте також:
- Які гарні: Іванка Трамп показала миле фото з донькою у квітковій сукні і перлах
- Ефектне повернення: Іванка Трамп у білому вбранні і з гарним макіяжем підтримала батька на з'їзді партії
- У білому костюмі і з відрослим манікюром: Тіффані Трамп із чоловіком з'явилася на передвиборчому заході батька