У чорних костюмах і з красивими локонами: доньки Дональда Трампа підтримали його на заході

Іванка і Тіффані Трамп з'явилися з батьком на фондовій біржі.

Новообраний президент США Дональд Трамп разом зі своєю родиною взяв участь у відкритті торгового залу Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE). Там він символічно подзвонив у дзвоник під гучні овації.

Стояла родина на тлі обкладинки журналу TIME із зображенням Дональда Трампа, який за версією журналу став "Людиною року".

Сім'я Трампів / Фото: Instagram Іванки Трамп

Серед рідних Дональда Трампа були його дружина Меланія та доньки Іванка і Тіффані.

Іванка, яка показала світлини звідти в Instagram, була одягнена у чорний костюм, який складався з жакета без коміра з круглим вирізом та прямих штанів із розрізами внизу спереду. Лук вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і сумкою молочного відтінку.

Сім'я Трампів / Фото: Instagram Іванки Трамп

Вагітна Тіффані обрала чорний костюм, який складався зі штанів-кльош і двобортного жакета із золотими ґудзиками. Взута вона була у чорні туфлі.

Сім'я Трампів / Фото: Instagram Іванки Трамп

Сестри уклали волосся у гарні локони і зробили макіяж з акцентом на очах.

Сім'я Трампів / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп разом з чоловіком і сином взяла участь у жеребкуванні фінальної частини клубного чемпіонату світу з футболу.

Читайте також: