У чорних шортах та з голим торсом: Бориса Джонсона із дружиною сфотографували на пляжі

Раніше Бориса Джонсона та його дружину Керрі сфотографували у супермаркеті в Греції. А тепер зазнімкували, як політик в самих чорних шортах засмагав на пляжі, поки його дружина в коротких джинсових шортах і сорочці була зайнята покривалом. Знімки опублікувало видання Mirror.

Як пишуть західні журналісти, за словами відпочиваючих на цьому ж пляжі людей, Борис Джонсон мав розслаблений вигляд. Він засмагав, а також читав книжку на пляжі, поки поруч грався його дворічний син Вілфред.

Відпочиває сімейство у прибережному місті Неа-Макрі, неподалік Афін. Його батько Стенлі володіє віллою на півночі острова, у місті Горто. Джонсон вирішив провести свої останні дні на посаді прем'єр-міністра Великої Британії якнайдалі від британської кризи і повідомив, що він доступний тільки для важливих рішень і не займається повсякденною роботою. Ім'я нового прем'єр-міністра оголосять 5 вересня.

Борис Джонсон із дружиною Керрі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше минулого тижня Борис Джонсон відвідав Словенію, де відпочивав на віллі Vila Planinka.

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