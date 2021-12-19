У чорних штанах та дутому пальті: королева Софія сходила на концерт

Мама короля Іспанії Філіпа VI – королева Софія – відвідала концерт іспанського співака Рафаеля.

83-річну королеву Софію заскочили репортери, коли вона покидала центр Wizink у Мадриді, де і відбувся захід.

Рафаель, один із найвідоміших іспанських артистів на національному та міжнародному рівнях, він повернувся на сцену, щоб відсвяткувати 60-річчя своєї музичної кар'єри. Під час концерту він представив публіці пісні, які є частиною колективної пам'яті країни, а також нові пісні зі свого останнього альбому Рафаель 6.0, свого останнього проєкту, з яким він знову посів лідуючі позиції.

Королева Софія / Getty Images

На концерт Софія приїхала у чорних широких штанях, що переливались, блузі та у чорному дутому пальті. На шиї у неї був шарф, а в руці вона тримала чорну сумку на ремінці-ланцюжку. Королева була в чорній масці, з елегантним укладанням та легким макіяжем на обличчі. Супроводжувала її, схоже, служба охорони.

Читайте також: