У чорних вбраннях і на шпильках: перші леді завітали до резиденції президентів Італії

Олена Зеленська у межах свого офіційного візиту до Італії зустрілася з донькою президента Серджо Маттарелли.

Олена Зеленська завітала до резиденції президентів Італії – Квіринальського палацу на запрошення доньки італійського президента Серджо Маттарелли – Лаури Маттарелли.

У зустрічі також взяли участь перші леді Литви, Сербії і Вірменії – Діана Наусєдєнє, Тамара Вучич та Анна Акопян. Вони обговорили діяльність Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся у вересні у Києві, що був присвячений безпеці дітей.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала Лаурі Маттареллі за всю допомогу, яку її країна надала Україні.

"Італія підтримала матеріально нашу освітню систему, бере участь у програмах з оздоровлення українських дітей, дала прихисток від війни майже 200 тисячам наших жінок, дітей, літніх людей", – сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська постала там у чорному штанному костюмі з поясом-шнурком на талії. Її колеги теж обрали вбрання чорного кольору і туфлі на шпильках. А Лаура Маттарелла була одягнена у світлу сукню до колін, яку скомбінувала з чорними туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

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