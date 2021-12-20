У чорних вбраннях та масках: Джилл Байден із чоловіком на цвинтарі

У чорних вбраннях та масках: Джилл Байден із чоловіком на цвинтарі

Перша леді США у стриманому аутфіті сходила із чоловіком на церковну службу.

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден провели вихідні у своєму маєтку у штаті Делавер. Вони побували на службі у католицькій церкві Брендівайн у Вілмінгтоні.

Папараці сфотографували президентське подружжя на цвинтарі, дорогою до церкви.

Джилл Байден / Associated Press

Перша леді була одягнена у чорне пальто, з-під якого визирав білий топ, чорні штани та ботильйони на підборах. На обличчі вона мала чорну захисну маску.

Джилл Байден / Associated Press

Джо Байден одягнув чорний піджак, під яким на ньому був чорний кардиган і біла сорочка в смужку, чорні штани та туфлі. На його обличчі була блакитна маска.

Джилл Байден / Associated Press

Фотографи зазнімкували подружжя також біля церкви, де вони спілкувалися з людьми.

Джилл та Джо Байдени / Associated Press

Нагадаємо, раніше Джилл дала інтерв'ю під час заходу 50 Over 50, присвяченого визначним жінкам зі списку Forbes. Там вона з'явилася у костюмі молочного відтінку від французького бренду Schiaparelli. Вбрання складалося з жакета з короткими рукавами, асиметричним низом і золотими ґудзиками різної форми, а також спідниці-олівця до колін. Доповнили цей лук слінгбеки від Dior та колготки в сіточку.

Джилл Байден / Getty Images

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