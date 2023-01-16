У чорних вбраннях та з перлинними прикрасами: європейські королівські особи на прощанні з королем Греції

Сьогодні в Афінах прощалися з колишнім королем Греції Костянтином ІІ.

Глава королівського Дому Греції, правив як останній король еллінів від 6 березня 1964 до 1 червня 1973 і помер в Афінах у віці 82 років.

Попрощатися з ним приїхало багато європейських королівських особ і монархів. Церемонія прощання відбулася в соборі в Афінах, після чого поховають короля на Королівському цвинтарі в палаці Татой.

Серед тих, хто відвідав церемонію прощання, були королева Данії Маргрете II, вона є старшою сестрою дружини Костянтина – королеви Греції Анни-Марії. Маргрете була в чорному вбранні, з перлинним кольє на шиї та у великих перлинних сережках. А також одягла капелюх і нафарбувала губи рожевою помадою.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Норвезький кронпринц Хокон прибув із дружиною Метте-Маріт. Хокон є троюрідним братом Костянтина і троюрідним братом королеви Анни-Марі, дружини покійного короля.

Кронпринц Хокон прибув із дружиною Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Іспанські король Філіп VI та королева Летиція також відвідали церемонію прощання. Філіп доводиться Костянтину племінником, а його мати, королева Софія, є старшою сестрою покійного монарха. Королева Софія була присутня на заході разом із чоловіком королем Хуан Карлосом I.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Софія та король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

Також прибула принцеса Анна та її чоловік Тімолі Лоуренс. Король Костянтин, двоюрідним братом якого був принц Філіп, герцог Единбурзький, перебував у близьких стосунках зі своїм троюрідним братом королем Чарльзом III, який навіть назвав Костянтина хрещеним батьком свого сина Вільяма.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Король Нідерландів Віллем-Олександр приїхав із дружиною королевою Максимою та мамою принцесою Беатрікс. Всі були у чорних вбраннях, а Максима накинула на голову мереживну хустку і також була у перлинних прикрасах. Нагадаємо, білі перли – це ювелірні вироби, які офіційно носять у королівських сім'ях під час жалоби.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Також приїхали і бельгійські монархи – король Філіп та королева Матильда. Королева була в чорному пальті та лаконічному капелюшку.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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