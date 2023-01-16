У чорних вбраннях та з перлинними прикрасами: європейські королівські особи на прощанні з королем Греції

Сьогодні в Афінах прощалися з колишнім королем Греції Костянтином ІІ.
Глава королівського Дому Греції, правив як останній король еллінів від 6 березня 1964 до 1 червня 1973 і помер в Афінах у віці 82 років.
Попрощатися з ним приїхало багато європейських королівських особ і монархів. Церемонія прощання відбулася в соборі в Афінах, після чого поховають короля на Королівському цвинтарі в палаці Татой.
Серед тих, хто відвідав церемонію прощання, були королева Данії Маргрете II, вона є старшою сестрою дружини Костянтина – королеви Греції Анни-Марії. Маргрете була в чорному вбранні, з перлинним кольє на шиї та у великих перлинних сережках. А також одягла капелюх і нафарбувала губи рожевою помадою.
Норвезький кронпринц Хокон прибув із дружиною Метте-Маріт. Хокон є троюрідним братом Костянтина і троюрідним братом королеви Анни-Марі, дружини покійного короля.
Іспанські король Філіп VI та королева Летиція також відвідали церемонію прощання. Філіп доводиться Костянтину племінником, а його мати, королева Софія, є старшою сестрою покійного монарха. Королева Софія була присутня на заході разом із чоловіком королем Хуан Карлосом I.
Також прибула принцеса Анна та її чоловік Тімолі Лоуренс. Король Костянтин, двоюрідним братом якого був принц Філіп, герцог Единбурзький, перебував у близьких стосунках зі своїм троюрідним братом королем Чарльзом III, який навіть назвав Костянтина хрещеним батьком свого сина Вільяма.
Король Нідерландів Віллем-Олександр приїхав із дружиною королевою Максимою та мамою принцесою Беатрікс. Всі були у чорних вбраннях, а Максима накинула на голову мереживну хустку і також була у перлинних прикрасах. Нагадаємо, білі перли – це ювелірні вироби, які офіційно носять у королівських сім'ях під час жалоби.
Також приїхали і бельгійські монархи – король Філіп та королева Матильда. Королева була в чорному пальті та лаконічному капелюшку.
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