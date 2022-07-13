У чорній блузці і з лаконічними сережками: Олена Зеленська написала лист українцям на тимчасово окупованих територіях

Перша леді України закликала всіх охочих написати листа тим, хто наразі перебуває в окупації.

Олена Зеленська написала листа зі словами підтримки й любові українцям на тимчасово окупованих територіях. Про це вона розповіла в Instagram.

На знімку перша леді постала у чорній блузці, з акуратним укладанням і лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена закликала своїх підписників приєднуватися до проєкту "Листи любові" і написати слова підтримки українцям, які зараз цього дуже потребують.

"Моє послання – одне з тисячі, що їх збирають у межах проєкту "Листи любові" для людей, які опинилися в заручниках окупаційного режиму.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Нас розділяє лінія фронту, але зв’язок між нами не розірвати. Тож маємо всіма доступними способами підтримувати українців і дати їм зрозуміти, що це тимчасово. Що ми не забули про них і за них боремося.

На Івана Купала листи символічно запустили на вінках із берега Дніпра всього за 8 кілометрів від тимчасово окупованої території Херсонської та Запорізької областей. У Києві послання запустили люди, чиї близькі стали заручниками окупантів, громадські активісти.

Ви також можете написати свого листа любові на сайті. Організатори обіцяють, що доставлять його українцям у тимчасовій окупації будь-яким способом.

Проєкт "Листи любові" створений агенцією Gres Todorchuk за сприяння ГО "СВОІ", ГО "Молоді – ініціативні", Foundation UNION та CrimeaSOS", - написала Зеленська.

Нагадаємо, перша леді нещодавно зустрілася з пані послом США в Україні Бріджит Брінк, яка передала їй листа – відповідь від першої леді США Джилл Байден. У травні Олена разом із Джилл відвідали в Ужгороді сім'ї вимушених переселенців.

Читайте також: