У чорній блузці і з щирою усмішкою: Олена Зеленська на діловій зустрічі

Перша леді України показала підписникам фото із зустрічі з бізнес-представниками.

Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram світлини із зустрічі з представниками бізнес-спільноти, організованої European Business Association.

На ній Олена розповіла про напрямки своєї діяльності у ролі дружини президента. Також вона поділилася результатами, здобутками та подальшими планами щодо проєктів.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Зустріч відбувалась у двох форматах: онлайн та офлайн. Понад 150 представників бізнесу мали змогу долучитися до неї, поставити свої запитання. Мені було приємно та важливо почути, що бізнесу цікаві напрямки моєї роботи. Так, уже під час нашого діалогу прозвучала низка ідей та пропозицій.

Вірю, що після цієї зустрічі в мене з'явиться ще більше однодумців, з якими ми будемо реалізовувати спільні проєкти", - написала перша леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

На зустрічі Олена продемонструвала стриманий діловий аутфіт. На ній була чорна блузка з баскою та тонким чорним ремінцем. Її перша леді скомбінувала із широкими коричневими штанями.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Волосся дружина президента зібрала в елегантну зачіску з пучком-мушлею, зробила ніжний мейкап та прикрасила вуха лаконічними золотими сережками.

Судячи із щирою усмішки пані Зеленської, зустріч була теплою та позитивною.

Любить перша леді також носити яскраві вбрання. Часто вона з'являється на заходах у червоному жакеті та сукні-футлярі, які їй дуже пасують.

Читайте також: Пиріг та два салати: Олена Зеленська та Євген Клопотенко приготували страви із нового шкільного меню

Стильні образи Олени Зеленської (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання