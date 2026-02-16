ТСН у соціальних мережах

У чорній блузці та спідниці з величезними квітами: кронпринцеса Вікторія на святковому заході

Шведська кронпринцеса відвідала новий захід у Стокгольмі.

Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцесу Вікторію заскочили фотографи після прибуття на святкування Дня пам'яті Королівської академії образотворчих мистецтв та церемонію вручення премій у Стокгольмському міському театрі, що відбулася 13 лютого, минулої п'ятниці.

Для цього виходу Вікторія обрала максіспідницю з тафти від Bytimo з великим квітковим принтом та поєднувала її з шовковою блузкою від Rodebjer, туфлями-човниками на шпильці від Gianvito Rossi із чорної шкіри та клатчем прямокутної форми від Toteme.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Майбутня королева також зібрала волосся у свою фірмову зачіску, одягла великі сережки, що складалися з двох елементів, схожих на ланки ланцюга, зробила блискучий макіяж повік тінями і трохи підкреслила губи.

Нагадаємо, нещодавно в німецькій пресі з'явилася інформація про погіршення стану здоров'я чоловіка принцеси – кронпринца Даніеля, але королівський палац Швеції жодних коментарів із цього приводу не давав.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

