У чорній блискучій сукні та діамантовій тіарі: королева Летиція відвідала державний бенкет

Королева Летиція / © Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція влаштували державний бенкет у королівському палаці в Мадриді для своїх почесних гостей — президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєра та першої леді Ельке Бюденбендер.

Урочиста вечеря відбулася першого дня їхнього державного візиту до Іспанії.

Франк-Вальтер Штайнмаєр і перша леді Ельке Бюденбендер з королем Філіпом VI і королевою Летицією / © Getty Images

Королева Летиція дебютувала на бенкеті в чорній сукні зі струмливим подолом, і елегантним драпуванням, пошитій на замовлення Сarolina Herrera. У центрі уваги був квадратний виріз на декольте і короткі рукави з блискучим чорним камінням. Її Величність доповнила лук тіарою Cartier, виконаною з платини з діамантами та діамантовими сережками. Взута королева була в босоніжки з лакованої шкіри від Martinelli shoes x Redondo brand. Летиція зробила елегантну зачіску, зібравши довге волосся в тугий пучок, вечірній макіяж, а у неї на пальці була улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images

Перша леді Німеччини одягла кобальтово-синю максісукню, яку доповнила великим кольє з камінням на шиї.

Вдень, нагадаємо, жінки зустрічалися на урочистій церемонії привітання. Тоді Летиція сяяла у червоній асиметричній сукні міді від The 2nd Skin Co та туфлях Magrit.