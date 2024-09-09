У чорній футболці та білих джинсах: княгиня Шарлін на спортивному заході

П'ять команд взяли на себе завдання здійснити подорож з Кальві до Монако водним велосипедом з метою підвищення поінформованості про різні програми, що проводяться Фондом принцеси Монако, яким опікується Шарлін.

Княгиня з'явилася на спортивному змаганні у чорній футболці та білих джинсах-скіні з тонким поясом на талії. Біляве волосся Шарлін було розпущене, на обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри, а на зап'ясті годинник на чорному шкіряному ремінці.

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А днями Шарлін викликала фурор розкішним луком в червоному комбінезоні на одне плече, приїхавши на традиційний пікнік у Монако разом зі своїм чоловіком та дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою.

Княгиня Шарлін із чоловіком Альбером II та дітьми / Фото: Getty Images

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