У чорній футболці та білих джинсах: княгиня Шарлін на спортивному заході

Княгиня Монако Шарлін та князь Альбер II відвідали днями старт забігу "Перетин: Кальві-Монако" на набережній Оннер порту Кальві.
П'ять команд взяли на себе завдання здійснити подорож з Кальві до Монако водним велосипедом з метою підвищення поінформованості про різні програми, що проводяться Фондом принцеси Монако, яким опікується Шарлін.
Княгиня з'явилася на спортивному змаганні у чорній футболці та білих джинсах-скіні з тонким поясом на талії. Біляве волосся Шарлін було розпущене, на обличчі у неї були великі чорні сонцезахисні окуляри, а на зап'ясті годинник на чорному шкіряному ремінці.
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А днями Шарлін викликала фурор розкішним луком в червоному комбінезоні на одне плече, приїхавши на традиційний пікнік у Монако разом зі своїм чоловіком та дітьми – принцом Жаком та принцесою Габріеллою.
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