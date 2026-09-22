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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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144
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У чорній футболці та шкіряній спідниці-плісе: стильна принцеса Марія-Олімпія з’явилася на модному показі

Грецька принцеса Марія-Олімпія відвідала модне шоу в Лондоні.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Дівчина була зазнімкована під час прибуття на показ колекції Burberry сезону літо 2027 у межах Лондонського тижня моди, який відбувся у коледжі мистецтв Челсі.

Принцеса Марія-Олімпія одяглася в чорну футболку з короткими рукавами та плісовану спідницю-міді зі шкіри, а взула лаковані туфлі-човники від Burberry на підборах. Під пахвою у принцеси була мініатюрна чорна сумка на короткій ручці, біляве волосся вона розпустила і зробила макіяж з акцентом на очі і трохи підкреслила губи. А ось прикраси принцеса носить дуже рідко, цього разу у неї на пальці тільки сяяла золота каблучка, а манікюр був виконаний у нюдовому кольорі.

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Раніше ми показували, як принцеса у строкатій сукні та на шпильках з'явилася на модній тусовці у Нью-Йорку.

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