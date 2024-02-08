У чорній і білій сукнях: племінниці принцеси Діани сяяли на одному балу з принцом Вільямом

Племінниці принцеси Діани – леді Еліза та леді Амелія Спенсер з'явилися перед камерами у контрастних чорній та білій сукнях, приїхавши на бал Air Ambulance.

Леді Амелія з'явилася на доріжці в чорній блискучій максісукні з розсипом каміння, яку поєднувала з гостроносими туфлями та маленьким клатчем у руках. Її волосся було укладене у високу зачіску, у вухах виблискували сережки-висячки з діамантами, а макіяж був зроблений мінімалістичний у теплих відтінках.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсери / Фото: Getty Images

Її сестра леді Еліза одягла біле вбрання з цікавим бюстом, розшитим перлинами. Взута дівчина була в сріблясті черевики зі стразами на підборах, у руках тримала білу мініатюрну сумку, білим був і її манікюр. У вухах Елізи також були сережки з діамантами, макіяж у теплих бежевих відтінках на обличчі і біляве волосся вона зібрала в пучок.

На балу також був присутній їхній двоюрідний брат – принц Уельський Вільям. Він подякував нації за "добрі слова підтримки" його дружині принцесі Кейт та батькові королю Чарльзу. У своїй промові принц Уельський сказав, що щирі слова втіхи, отримані його сім'єю після госпіталізації Кейт після серйозної операції на черевній порожнині та діагнозу раку у короля Чарльза, означають дуже багато для них.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

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