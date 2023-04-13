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У чорній кейпнакидці та штанях-кльошах: королева Максима зводила першу леді Франції на екскурсію

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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У чорній кейпнакидці та штанях-кльошах: королева Максима зводила першу леді Франції на екскурсію

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Нідерландів Максима влаштувала для першої леді Франції Бріжит Макрон насичену програму під час візиту президентського подружжя Франції до Нідерландів.

Вчора Бріжит Макрон та королева Максима прибули на човні каналом на чергову екскурсію та вечерю з жінками-лідерками в Амстердамі.

Бріжит Макрон і королева Максима / © Getty Images
Бріжит Макрон і королева Максима / Фото: Getty Images

На королеві цього дня була чорна кейпнакидка від Natan Couture, а під нею чорний костюм із золотим розсипом каміння, що складається з блузи та штанів-кльошів від цього самого улюбленого бренду королеви.

Також Максима була у чорних замшевих туфлях від Aquazzura, а в руках несла червону сумку Lady Dior Cherry Red за 2350 доларів. Її Величності доповнила свій образ сережками-висячками з діамантами, легким макіяжем та розпустила волосся. На зап'ясті у неї виблискувало кілька браслетів і годинник на чорному ремінці.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images

Зазначимо, всі три попередні виходи королеви з першої леді Франції відбулися попередні два дні і на всіх їх Максима сяяла в червоних луках.

Королева Максима / © Getty Images
Королева Максима / Фото: Getty Images
Королева Максима і король Віллем-Олександр із президентським подружжям Франції / © Associated Press
Королева Максима і король Віллем-Олександр із президентським подружжям Франції / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
216
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