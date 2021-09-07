У чорній короткій сукні і на шпильках: 68-річна Бріжит Макрон блиснула стрункими ногами

У чорній короткій сукні і на шпильках: 68-річна Бріжит Макрон блиснула стрункими ногами

Для офіційної зустрічі перша леді обрала образ total black.

Вчора президент Франції Еммануель Макрон разом з дружиною Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях, в Єлисейському палаці у Парижі, президента Чилі Себастьяна Піньєру.

Еммануель і Бріжит Макрони / Associated Press

З цього приводу перша леді обрала лаконічний, але дуже красивий образ total black. На Бріжит була чорна сукня трішки вище коліна, яка ідеально сиділа на її фігурі і відкривала стрункі ноги. Вона мала зверху цікавий крій, який нагадував кроптоп, одягнутий зверху сукні.

Бріжит Макрон / Associated Press

Бріжит Макрон / Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними замшевими туфлями-човниками, лакованим клатчем від Louis Vuitton і аксесуарами на руках: улюбленими каблучками, годинником Michel Herbelet з коричневим ремінцем і золотим браслетом з флористичним візерунком. Акуратне укладання і макіяж смокі-айс завершили аутфіт Бріжит.

Бріжит Макрон / Associated Press

Раніше Макрон вийшла у світ у неформальному образі. Вона одягла синій блейзер, білу сорочку і темно-сині джинси, які чудово сиділи на її фігурі.

Бріжит Макрон / Getty Images

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Ефектні образи Бріжит Макрон (9 фото)

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