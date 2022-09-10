У чорній мереживній сукні і з перлинним намистом: королева-консорт Камілла під час історичної церемонії

Сьогодні, 10 вересня, у лондонському Сент-Джеймському палаці відбулася історична церемонія офіційного проголошення Чарльза III королем Великої Британії.

Під час цієї важливої події Чарльза III підтримувала його дружина, яка тепер теж має новий статус – королева-консорт Камілла.

Королева-консорт Камілла і король Чарльз III / Фото: Associated Press

На церемонії вона постала у жалобному образі, оскільки у Великій Британії триває десятиденна жалоба за королевою Єлизаветою II.

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

На Каміллі була чорна мереживна сукня міді, чорні колготи і чорні лаковані туфлі.

Шию вона прикрасила намистом-чокером із чотирьох ниток перлів, скріплених платиновим колом із розсипом дрібних діамантів, а вуха – елегантними перлинними сережками.

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

Королеві Каміллі зробили укладання і макіяж із акцентом на рожевій помаді.

Королева-консорт Камілла / Фото: Associated Press

До речі, як пише The Sun білі перли - це ювелірні вироби, які офіційно носять сім'ї під час жалоби. Їх часто називають "жалобними прикрасами", вони символізують сльози і це бере свій початок ще за правління королеви Вікторії. Після смерті свого чоловіка принца Альберта королева Вікторія носила чорне протягом 40 років на знак пошани. Єдині прикраси, які вона носила, були чорні або безбарвні, а нитки перлів були частим атрибутом.

Цю традиція продовжується у королівській родині протягом багатьох років, зокрема на похоронах чоловіка королеви, принца Філіпа, у квітні 2021 року.

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