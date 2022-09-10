У чорній мереживній сукні і з перлинним намистом: королева-консорт Камілла під час історичної церемонії

Королева Камілла з'явилася у Сент-Джеймському палаці у жалобному аутфіті.
Сьогодні, 10 вересня, у лондонському Сент-Джеймському палаці відбулася історична церемонія офіційного проголошення Чарльза III королем Великої Британії.
Під час цієї важливої події Чарльза III підтримувала його дружина, яка тепер теж має новий статус – королева-консорт Камілла.
На церемонії вона постала у жалобному образі, оскільки у Великій Британії триває десятиденна жалоба за королевою Єлизаветою II.
На Каміллі була чорна мереживна сукня міді, чорні колготи і чорні лаковані туфлі.
Шию вона прикрасила намистом-чокером із чотирьох ниток перлів, скріплених платиновим колом із розсипом дрібних діамантів, а вуха – елегантними перлинними сережками.
Королеві Каміллі зробили укладання і макіяж із акцентом на рожевій помаді.
До речі, як пише The Sun білі перли - це ювелірні вироби, які офіційно носять сім'ї під час жалоби. Їх часто називають "жалобними прикрасами", вони символізують сльози і це бере свій початок ще за правління королеви Вікторії. Після смерті свого чоловіка принца Альберта королева Вікторія носила чорне протягом 40 років на знак пошани. Єдині прикраси, які вона носила, були чорні або безбарвні, а нитки перлів були частим атрибутом.
Цю традиція продовжується у королівській родині протягом багатьох років, зокрема на похоронах чоловіка королеви, принца Філіпа, у квітні 2021 року.
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