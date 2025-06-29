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У чорній мінісукні і з червоною помадою: Іванка Трамп обрала кокетливий лук для весільної вечірки Безоса і Санчес
Донька президента США у короткому вбранні від Carolina Herrera з'явилася у Венеції.
Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер потрапили під приціл папараці у Венеції, коли сідали до водного таксі, щоб відправитися на весільну вечірку Джеффа Безоса і Лорен Санчес.
Іванка обрала для такої події чорну мінісукню з оголеними плечима від Carolina Herrera, оздоблену чорними аплікаціями і паєтками. Вбрання чудово підкреслило її жіночну фігуру і стрункі ноги.
Вона зробила хвилясте укладання, яскравий макіяж із червоною помадою, прикрасила вуха елегантними сережками, а руки — делікатним ланцюжком і каблучками.
Джаред був одягнений у темно-синю сорочку, чорну футболку і штани.
Нагадаємо, Іванка Трамп на розкішне весілля Джеффа Безоса і Лорен Санчес одягла рожеву сукню без бретелей і з розрізом на спідниці від Tony Ward, яка була прикрашена камінням, паєтками і бісером, створюючи ефект великої квіткової аплікації з пелюстками.