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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
697
Час на прочитання
2 хв

У чорній мінісукні та з усмішкою до президента: помічниця Трампа похизувалася стрункими ногами на мітингу

Наталі Гарп вийшла на сцену в лаконічному образі та потрапила в об’єктиви під час вручення підписаного указу.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Наталі Гарп і Дональд Трамп

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Помічниця Білого дому Наталі Гарп супроводжувала президента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у виставковому центрі Pinnacle Bank у Гранд-Айленді, штат Небраска. Під час заходу він передав їй підписаний виконавчий указ.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі була одягнена в чорну мінісукню без рукавів, з високим коміром, обтислим верхом і розкльошеною спідницею. Вбрання підкреслило її талію та відкрило стрункі ноги. Сукню вона поєднала з бежевими туфлями-човниками з загостреними носками на високих шпильках.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Гарп зібрала волосся у низький пучок із бічним проділом і зробила макіяж із чорними стрілками., а вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Особливу увагу на світлинах привертає момент їхнього спілкування. Тримаючи папку з документом, Наталі повернулася до Дональда й широко йому усміхнулася. Президент дивився на помічницю і поклав руку їй на верхню частину спини, біля плеча. На фото цей дотик має м’який, дружній вигляд.

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Наталі Гарп і Дональд Трамп / © Associated Press

Близькість Гарп до президента вже стала приводом для обговорень у медіа та соцмережах. Зокрема, повідомлення про її особисті листи до Трампа підживили припущення про можливий роман. Водночас підтверджених доказів романтичних стосунків між ними немає.

Наталі Гарп / © Associated Press

Наталі Гарп / © Associated Press

Після появи помічниці на мітингу користувачі соцмереж також жартували про можливе розлучення Дональда з Меланією через неї. Проте такі коментарі не є свідченням планів подружжя: повідомлення про їхнє розставання через помічницю не мають підтвердження.

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