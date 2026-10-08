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У чорній мінісукні та з усмішкою до президента: помічниця Трампа похизувалася стрункими ногами на мітингу
Наталі Гарп вийшла на сцену в лаконічному образі та потрапила в об’єктиви під час вручення підписаного указу.
Помічниця Білого дому Наталі Гарп супроводжувала президента США Дональда Трампа на передвиборчому мітингу у виставковому центрі Pinnacle Bank у Гранд-Айленді, штат Небраска. Під час заходу він передав їй підписаний виконавчий указ.
Наталі була одягнена в чорну мінісукню без рукавів, з високим коміром, обтислим верхом і розкльошеною спідницею. Вбрання підкреслило її талію та відкрило стрункі ноги. Сукню вона поєднала з бежевими туфлями-човниками з загостреними носками на високих шпильках.
Гарп зібрала волосся у низький пучок із бічним проділом і зробила макіяж із чорними стрілками., а вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами.
Особливу увагу на світлинах привертає момент їхнього спілкування. Тримаючи папку з документом, Наталі повернулася до Дональда й широко йому усміхнулася. Президент дивився на помічницю і поклав руку їй на верхню частину спини, біля плеча. На фото цей дотик має м’який, дружній вигляд.
Близькість Гарп до президента вже стала приводом для обговорень у медіа та соцмережах. Зокрема, повідомлення про її особисті листи до Трампа підживили припущення про можливий роман. Водночас підтверджених доказів романтичних стосунків між ними немає.
Після появи помічниці на мітингу користувачі соцмереж також жартували про можливе розлучення Дональда з Меланією через неї. Проте такі коментарі не є свідченням планів подружжя: повідомлення про їхнє розставання через помічницю не мають підтвердження.