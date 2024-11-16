У чорній мінісукні з сумкою трендового кольору: принцеса Марія-Олімпія на заході

Принцеса одягла міні та підкреслила стрункі ноги.
Принцеса Греції та Данії – 28-річна Марія-Олімпія – відвідала світський захід у Лондоні. Вона стала однією із гостей на вечірці на честь відкриття магазину французького бренду Jacquemus.
З такої нагоди королівська особа одягла чорну мінісукню в стилі жакета, адже вона застібалася спереду.
Носила це вбрання вона у поєднанні з капроновими чорними колготками, мюлями на підборах і невеликою сумкою-хобо трендового червоного відтінку. Також у такому кольорі красуня зробила манікюр, а ось її макіяж був простим і лаконічним, як і зачіска.
Нагадаємо, що під час шоу Vogue World співачка Сабріна Карпентер вийшла на публіку в смугастому вбранні від Jacquemus. Цей показ запам'ятався тим, що під час нього моделі несли в руках плетені сумки від Руслана Багінського, які ідеально вписалися у пляжні ретро-образи.
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