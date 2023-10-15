У чорній сорочці і з золотими сережками: новий діловий образ Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у заході "На шляху до подолання гендерного розриву в оплаті праці". Вона зазначила, що український уряд місяць тому затвердив Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні до 2030 року.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Як і більшість розвинених країн, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив в оплаті праці за найближчі сім років. Хоча російський напад поставив цю велику роботу під загрозу, так само як і всі сфери нашого життя, як і саме наше життя", - сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вона також впевнена у тому, що Україна зможе гідно пройти цей шлях навіть під час війни.

На зустрічі перша леді постала у стриманому діловому аутфіті. На ній був сірий штанний костюм і чорна сорочка.

Олена зробила укладання з локонами і боковим проділом, а також макіяж у природних відтінках. Вуха вона прикрасила золотими сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному жакеті і сірій сорочці онлайн взяла участь у запуску українськомовного аудіогіда на Кіпрі.

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