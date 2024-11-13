У чорній сорочці та бордовому костюмі: королева Летиція натякає, що в жалобі за жертвами повені в Іспанії

Король та королева Іспанії організували прийом для олімпійських та паралімпійських спортсменів, які брали участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
На захід у палаці Ель Пардо в Мадриді королева Летиція приїхала у чорній блузці з бантом на шиї та бордовому штанному костюмі, поєднуючи його з лакованими лоферами на стійких невисоких підборах. Образ королева доповнила золотими сережками від валлійського бренду Singularu та своєю улюбленою каблучкою на пальці, її макіяж був виконаний у традиційному стилі, а волосся розпущене.
І чорна сорочка, і сережки були обрані королевою Летицією не просто так, а щоб показати, що вона продовжує пам'ятати про жертв повені, що пронеслася валлійським регіоном.
Чоловік Летиції – король Філіп VI – вдягнув світло-сірий костюм, який доповнив блакитною сорочкою, червоною краваткою та бордовими туфлями.
У Королівському палаці Ель-Пардо Філіп та Летиція особисто привітали спортсменів, яким вдалося виявити максимум зусиль та завзяття у Франції, здобувши медалі на Олімпіаді.
Раніше, нагадаємо, Летиція відвідала кілька аудієнцій у палаці Сарсуела в Мадриді, де також з'явилася в штанному костюмі, але тільки сірого кольору.
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