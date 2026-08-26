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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У чорній сорочці і припинді з ефектною вишивкою: красива Олена Зеленська на церемонії "Національна легенда України"

Перша леді продемонструвала елегантний чорний ансамбль із контрасною вишивкою.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська взяли участь в урочистій церемонії вручення державної нагороди «Національна легенда України». Перша леді опублікувала у своєму Telegram-каналі світлини з заходу.

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Для урочистої події Зеленська обрала елегантний чорний ансамбль. На ній була сорочка і широкі штани, а на талії збоку вона зав’язала чорну припинду з ефектною контрастною білою та золотистою вишивкою. Візерунки, що нагадували намальовані від руки ілюстрації, зробили стриманий образ особливим і привертали увагу.

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Зеленська доповнила світлим намистом і золотими сережками. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску з кількома пасмами біля обличчя, а в макіяжі зробила акцент на очах.

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Олена і Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

У дописі перша леді наголосила, що Україну формують сміливі, небайдужі й талановиті люди, які своєю працею зміцнюють державу, захищають її, розповідають про неї світові та зберігають те, чим пишаються українці. Вона подякувала лауреатам, воїнам і кожному, хто підтримує український народ.

Олена і Володимир Зеленські та лауреати нагороди / © Офіційний сайт Президента України

Олена і Володимир Зеленські та лауреати нагороди / © Офіційний сайт Президента України

Відзнаку отримали Ростислав Лазаренко, Анатолій Кущ, Алла Мазур, Шон Пенн, Ігор Бєланов, Євген Станкович, Хосе Андрес, «Брати Гадюкіни» та інші.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білосніжному костюмі і з гарною зачіскою відкрила міжнародний Саміт у Києві.

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