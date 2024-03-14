У чорній сукні-бандо та високих чоботях: принцеса Марія-Олімпія на модному заході

Принцеса Марія-Олімпія – дочка спадкової принцеси Греції Марі-Шанталь – була присутня на вечері, присвяченій запуску Koibird X Maccapani SS24 у британській столиці.

27-річна принцеса була у чорній сукні-бандо без бретельок, з брошкою у вигляді квітки посередині грудей, до сукні вона підібрала високі чорні шкіряні чоботи на підборах. Біляве волосся дівчини було традиційно розпущене, і оскільки вона носить коротке каре і практично ніколи його не збирає, а макіяж на її обличчі був дуже легким.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Принцеса часто обирає для своїх виходів у світ саме чорні аутфіти. У чорному тренчі Марія-Олімпія приїжджала на показ Burberry подивитися колекцію осінь-зима 2024 року під час Тижня моди в Лондоні.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

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