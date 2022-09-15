У чорній сукні і капелюсі з пером: Ліз Трасс на жалобній службі за королевою Єлизаветою II

Прем'єр-міністерка Великої Британії в образі total black віддала шану монархині.
У Вестмінстер-голі відбулася жалобна служба за королевою Єлизаветою II. Вчора, 14 вересня, її труну перевезли сюди із Букінгемського палацу. Тут вона перебуватиме чотири дні до самого похорону. Британці зможуть віддати Її Величності шану і попрощатися.
Службу відвідали члени королівської родини і політики. Серед них була новопризначена прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.
Вона постала у чорній сукні міді з короткими рукавами, чорних капронових колготах і чорних туфлях.
Свій жалобний образ Трасс доповнила елегантним капелюхом-диском, прикрашеним великим пером та декором, золотими сережками і ланцюжком.
Нагадаємо, Трасс під час своєї першої аудієнції у короля Чарльза III продемонструвала свій перший реверанс.
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