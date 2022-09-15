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У чорній сукні і капелюсі з пером: Ліз Трасс на жалобній службі за королевою Єлизаветою II

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У чорній сукні і капелюсі з пером: Ліз Трасс на жалобній службі за королевою Єлизаветою II

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Прем'єр-міністерка Великої Британії в образі total black віддала шану монархині.

У Вестмінстер-голі відбулася жалобна служба за королевою Єлизаветою II. Вчора, 14 вересня, її труну перевезли сюди із Букінгемського палацу. Тут вона перебуватиме чотири дні до самого похорону. Британці зможуть віддати Її Величності шану і попрощатися.

Ліз Трасс / © Associated Press
Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Службу відвідали члени королівської родини і політики. Серед них була новопризначена прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс.

Ліз Трасс / © Associated Press
Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Вона постала у чорній сукні міді з короткими рукавами, чорних капронових колготах і чорних туфлях.

Ліз Трасс / © Associated Press
Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Свій жалобний образ Трасс доповнила елегантним капелюхом-диском, прикрашеним великим пером та декором, золотими сережками і ланцюжком.

Ліз Трасс / © Associated Press
Ліз Трасс / Фото: Associated Press
Ліз Трасс / © Associated Press
Ліз Трасс / Фото: Associated Press
Ліз Трасс / © Associated Press
Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Трасс під час своєї першої аудієнції у короля Чарльза III продемонструвала свій перший реверанс.

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