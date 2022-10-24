У чорній сукні і на шпильках: Бріжит Макрон із чоловіком приїхала до Ватикану

Перша леді Франції одягла на аудієнцію до Папи Римського все чорне.

Президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит Макрон приїхали сьогодні, 24 жовтня, до Ватикану. Там у них відбудеться зустріч із Папою Римським Франциском.

Перша леді постала, як і годиться, у всьому чорному. На ній була закрита сукня довжини міді, яку вона скомбінувала із чорними замшевими туфлями на шпильках.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит зробила елегантну зачіску, макіяж смокі айс і завершила лук чорним клатчем.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Еммануель був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит відвідала відкриття ярмарки сучасного мистецтва Paris+ від Art Basel у Temporary Grand Palais в Парижі. Там вона з'явилася у чорних штанях і жакеті від Louis Vuitton із блискавками на рукавах. Аутфіт перша леді доповнила білою блузкою з коміром-стійкою і золотими ґудзиками.

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