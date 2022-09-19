У чорній сукні і на шпильках: Ліз Трасс зробила реверанс перед королем Чарльзом III

Прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс мала вже другу аудієнцію з королем Чарльзом III, яка відбулася у залі 1844 року в Букінгемському палаці в Лондоні.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Там політикиня постала у жалобному образі. На ній була закрита чорна сукня, яка зверху нагадувала сорочку. Її Трасс доповнила капроновими колготами і чорними замшевими туфлями на шпильках.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Образ вона доповнила акуратним укладанням і ніжним макіяжем. Аутфіт політикиня завершила улюбленими золотими прикрасами.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністерка присіла перед монархом в реверанс. І цього разу він у неї вийшов краще, ніж попередній. Схоже, Ліз опановує мистецтво королівського етикету.

Ліз Трасс / Фото: Associated Press

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