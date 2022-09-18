У чорній сукні і на шпильках: прем'єр-міністерка Нової Зеландії на аудієнції у короля Чарльза III

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн нині перебуває у Лондоні. Вона приїхала на похорон королеви Єлизавети II. У п'ятницю політикиня віддала шану і попрощалася з Її Величностею у Вестмінстерголі.

Потім Ардерн побувала на прийомі у короля Чарльза III у Букінгемському палаці у Лондоні. Вона обрала для зустрічі образ total black: скромну закриту сукню міді з довгими рукавами і плісованою спідницею, капронових колготах і туфлях на шпильках.

Король Чарльз III і Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Аутфіт Джасінда доповнила гарною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і довгими сережками.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Король Чарльз III був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у понеділок, 19 вересня, відбудеться похорон королеви Єлизавети II, після чого труну з тілом Її Величності доставлять процесією з Вестмінстерського палацу до Вестмінстерського абатства, де відбудеться державна панахида. На похорон запросили 500 лідерів держав і високопоставлених осіб.

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