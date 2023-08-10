У чорній сукні і в еспадрильях: Іванка Трамп із чоловіком і синами сходила на бейсбольний матч

Іванка Трамп після відходу з політики багато часу проводить із сім'єю.

Іванка Трамп разом із чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми синами – Джозефом і Теодором – сходила на матч із бейсболу. Звідти вона опублікувала в Instagram Stories знімки.

Для такої події Іванка обрала чорну сукню міді з округлим вирізом. На талії вона зав'язала джинсову куртку. Взута Трамп була у чорні еспадрильї на бежевій танкетці.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Свій образ Іванка доповнила стильною солом'яною сумкою із чорними вставками, які мали гармонійний вигляд із її вбранням. Волосся вона зібрала у низький хвіст, одягла на очі чорні сонцезахисні окуляри, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а шию – ланцюжком.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Кушнер разом із синами одягли сині бейсболки з логотипом команди New York Mets, за яку вболівали, і сфотографувалися з улюбленим гравцем.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою та сексуальним декольте на пляжі.

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