У чорній сукні і з клатчем улюбленого бренду її свекрухи: принцеса Раджва з чоловіком у Парижі
Спадковий принц Йорданії Хусейн та його дружина принцеса Раджва відвідали французьку столицю, що стало їхньою першою зупинкою під час офіційного візиту до Європи.
Учора принц та принцеса зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.
31-річна принцеса Раджва мала елегантний та стриманий вигляд. На ній була сукня Mona Alshebil з креповим коміром і накидкою на ґудзиках, чорного кольору, туфлі-човники від Fendi, бежевий клатч Bottega Veneta з м’якої стьобаної шкіри з плетінням і культовим візерунком у вигляді вузла за 3500 євро у руках, на шиї золоте намисто, а також кілька каблучок на пальцях.
Раджва зробила лаконічний макіяж, підкресливши зовсім трохи очі, а губи залишила натурального відтінку. А її довге волосся було розпущене і заправлене за вуха.
Після візиту до Парижа Хусейн та Раджва також відвідають Велику Британію, де планують зустрітися з принцом Вільямом, з яким Хусейн підтримує теплі стосунки.
Нагадаємо, 2023 року принц і принцеса Уельські були присутні на весіллі йорданських спадкоємців.