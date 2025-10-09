ТСН у соціальних мережах

У чорній сукні і з клатчем улюбленого бренду її свекрухи: принцеса Раджва з чоловіком у Парижі

Спадковий принц Йорданії Хусейн та його дружина принцеса Раджва відвідали французьку столицю, що стало їхньою першою зупинкою під час офіційного візиту до Європи.

Кронпринцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Учора принц та принцеса зустрілися з президентом Франції Еммануелем Макроном та першою леді Бріжит Макрон у Єлисейському палаці.

31-річна принцеса Раджва мала елегантний та стриманий вигляд. На ній була сукня Mona Alshebil з креповим коміром і накидкою на ґудзиках, чорного кольору, туфлі-човники від Fendi, бежевий клатч Bottega Veneta з м’якої стьобаної шкіри з плетінням і культовим візерунком у вигляді вузла за 3500 євро у руках, на шиї золоте намисто, а також кілька каблучок на пальцях.

Кронпринцеса Раджва і кронпринц Хусейн / © Getty Images

Раджва зробила лаконічний макіяж, підкресливши зовсім трохи очі, а губи залишила натурального відтінку. А її довге волосся було розпущене і заправлене за вуха.

Після візиту до Парижа Хусейн та Раджва також відвідають Велику Британію, де планують зустрітися з принцом Вільямом, з яким Хусейн підтримує теплі стосунки.

Кронпринцеса Раджва і кронпринц Хусейн, Еммануель Макрон і Брижит Макрон / © Instagram кронпринца Хусейна

Нагадаємо, 2023 року принц і принцеса Уельські були присутні на весіллі йорданських спадкоємців.

