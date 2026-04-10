У чорній сукні міді і з мереживною хусткою: Бріжит Макрон на аудієнції у Папи Римського

Президентське подружжя Франції прибули з візитом до Папи Римського до Ватикану.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон прибули до Ватикану, до Апостольського палацу для приватної аудієнції з Папою Римським Левом XIV.

Перша леді Франції одяглася відповідно до протоколу Ватикана. На ній була скромна закрита чорна сукня міді прямого силуету і з довгими рукавами. На шиї у неї була чорна мереживна хустка.

Аутфіт Бріжит доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках і чорною стьобаною сумочкою Dior.

Дружина президента зібрала волосся в елегантну зачіску, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха лаконічними золотими сережками-кільцями, а руки — золотим браслетом із перлинами і каблучкою з діамантами і сапфірами.

Еммануель був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку, які він доповнив чорними туфлями.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у червоному костюмі і туфлях на шпильках з’явилася на художній виставці у Японії.

