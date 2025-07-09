У чорній сукні і з ниткою перлів на шиї: королева Летиція на церемонії в Мадриді

Королева Летиція / © Getty Images

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Королева Летиція та король Філіп VI були присутні на 105-й церемонії вручення премії ABC Journalism Awards у виставковому центрі Espacio ABC у Мадриді.

Летиція обрала елегантну обтислу чорну сукню довжини міді без бретельок, яка чудово сиділа на її фігурі від бренду Sybilla. Королівський образ доповнювали перлинне кольє на шиї, сережки-гцвяшки з діамантами у вухах, золоту каблучку Coreterno та прямокутний клатч Magrit. Також Летиція взула туфлі-слінгбеки теж від Magrit на невисоких підборах, волосся розпустила і зробила виразний макіяж.

Королева Летиція / © Getty Images

А король Філіп VI одягнув чорний елегантний костюм, білу сорочку та краватку-метелика чорного кольору.

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Королева Летиція і король Філіп VI / © Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Associated Press Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція / © Associated Press Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція, король Філіп VI та інфанта Софія / © Getty Images Королева Летиція та король Філіп VI / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція та Джилл Байден / © Associated Press