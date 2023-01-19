У чорній сукні і замшевих чоботах: міністерка закордонних справ Німеччини приїхала до Гааги

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала з робочим візитом Гаагу. Вона провела двосторонню зустріч зі своїм нідерландським колегою Вопке Гукстрою. Після зустрічі вони провели пресконференцію.

Анналена постала цього дня у діловому образі з ноткою елегантності. На ній була чорна сукня міді по фігурі з рукавами три чверті, яку політикиня скомбінувала із коричневими замшевими чоботами на високих підборах.

Анналена Бербок і Вопке Гукстра / Фото: Associated Press

Аутфіт Бербок доповнила макіяжем смокі айс, акуратним укладанням і лаконічними золотими сережками.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а на конференції послів у Португалії Анналена з'явилася у фіолетовому костюмі-трійці, який складався із приталеного жакета, топа і прямих штанів зі стрілками.

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