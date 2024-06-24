У чорній сукні і знову без білизни: княгиня Шарлін на заході у Парижі

Її Світлість побувала на заході, присвяченому французькому спортивному та громадському діячеві, ініціатору організації сучасних Олімпійських ігор та президентові Міжнародного олімпійського комітету П'єру де Кубертену.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

На вечорі пам'яті княгиня з'явилася в чорній сукні з мереживним оздобленням на грудях і, схоже, під це вбрання вона знову не одягала нижню білизну. Образ свій Шарлін доповнила сережками з великими діамантами, лаконічним макіяжем та укладанням.

Минулого свого виходу княгиня Шарлін з'явилася на публіці разом із чоловіком. Вони завітали на церемонію закриття 63-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло, де Шарлін з'явилася в комбінезоні кремового кольору на одне плече від Elie Saab, під який також не стала одягати бюстгальтер.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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