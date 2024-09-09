У чорній сукні і знову на підборах: королева Летиція з чоловіком сходила на месу

Члени іспанської королівської родини відвідали пам'ятну месу на честь Хуана Гомеса-Асебо у Кафедральному соборі Збройних Сил у Мадриді.

Хуан Гомес – двоюрідний брат короля Філіпа, він помер 12 серпня на Майорці. Йому було 54 роки. За даними ЗМІ, Хуан давно хворів на рак.

На службу король Філіп VI прибув зі своєю дружиною королевою Летицією. Вони обоє були одягнені в чорні вбрання. Летиція одягла чорну сукню-міді Carolina Herrera з короткими рукавами, туфлі-слінгбеки на невисоких підборах Massimo Dutti, а в руках тримала улюблену сумку зі шкіри Carolina Herrera. Королева розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей, одягла перлинні сережки-висячки та перлинне кольє на шию. Також у неї на пальці була улюблена золота каблучка Coreterno.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Король Філіп VI був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та чорну краватку, а взутий у лаковані туфлі-лофери.

Також месу відвідали батьки короля Філіпа – королева Софія та король Хуан Карлос I, а також його сестра інфанта Крістіна.

Королева Софія / Фото: Getty Images

Принцеса Крістіна / Фото: Getty Images

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