У чорній сукні і знову на підборах: королева Летиція з чоловіком сходила на месу

Члени іспанської королівської родини відвідали пам'ятну месу на честь Хуана Гомеса-Асебо у Кафедральному соборі Збройних Сил у Мадриді.
Хуан Гомес – двоюрідний брат короля Філіпа, він помер 12 серпня на Майорці. Йому було 54 роки. За даними ЗМІ, Хуан давно хворів на рак.
На службу король Філіп VI прибув зі своєю дружиною королевою Летицією. Вони обоє були одягнені в чорні вбрання. Летиція одягла чорну сукню-міді Carolina Herrera з короткими рукавами, туфлі-слінгбеки на невисоких підборах Massimo Dutti, а в руках тримала улюблену сумку зі шкіри Carolina Herrera. Королева розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей, одягла перлинні сережки-висячки та перлинне кольє на шию. Також у неї на пальці була улюблена золота каблучка Coreterno.
Король Філіп VI був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку та чорну краватку, а взутий у лаковані туфлі-лофери.
Також месу відвідали батьки короля Філіпа – королева Софія та король Хуан Карлос I, а також його сестра інфанта Крістіна.
Читайте також:
- У королев Камілли та Летиції однакове хобі: що це
- У білій сорочці та джинсах: розслаблену королеву Летицію заскочили з чоловіком біля ресторану
- Король Філіп VI їсть все, а його дружина ні: кулінарні уподобання королеви Летиції