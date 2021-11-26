У чорній сукні із золотими ґудзиками: Юлія Тимошенко приїхала до Запоріжжя

Народна депутатка у стильному аутфіті відправилася у робочу поїздку.

Юлія Тимошенко із робочим візитом відвідала Запоріжжя. Для цієї поїздки політикиня обрала стильне чорне пальто оверсайз. Під ним на Юлії Володимирівні була чорна сукня із коміром-стійкою та золотими ґудзиками на рукавах і плечах.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт вона доповнила чорними замшевими чоботами на високих підборах, акуратною зачіскою із зібраним волоссям у хвіст та з прикореневим об'ємом. На обличчі був ніжний мейкап.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Минулого разу пані Тимошенко з'явилася перед пресою у чорному пальті із білою вставкою та золотистими ґудзиками. З під-нього визирала чорна водолазка.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

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